Гласс: играя в КХЛ, задавался вопросом — что я здесь делаю? Но я верил в себя

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Гласс, поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ. 32-летний голкипер отразил 42 броска в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой матча.



«Во время игры в КХЛ всегда были моменты, когда я задавался вопросом: что я делаю, почему я здесь? Но я верил в себя и верил в процесс. Мой путь был немного длиннее, чем у других, но я не расстраиваюсь.



Игра в НХЛ — то, о чём я всегда мечтал. Не думал, что эти мечты воплотятся в реальность», — цитирует Гласса Chicago Sun Times.



Гласс в составе Канады выигрывал МЧМ-2005, а затем семь лет выступал в КХЛ.

Экс-вратарь «Сибири» Джефф Гласс признан лучшим игроком в дебютном матче в НХЛ