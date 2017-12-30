Илья Воробьёв в интересах сборной России отказался возглавить «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард», накануне прекративший сотрудничество с главным тренером Андреем Скабелкой, сделал предложение возглавить команду Илье Воробьёву, последним местом работы которого на клубном уровне был магнитогорский «Металлург».

42-летний специалист, руководствуясь интересами сборной России и Олимпийских игр, ответил отказом на поступившее предложение.

«Авангард» проиграл пять из последних семи матчей, но всё равно продолжает лидировать в дивизионе Чернышёва. Следующие матчи команда проведёт на выезде с «Куньлунь Ред Стар» (3.01), «Амуром» (5.01), «Адмиралом» (7.01) и «Сибирью» (11.01).