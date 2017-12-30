Защитник «Куньлуня» Дялога продолжит карьеру в «Спарте»

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Марек Дялога планирует продолжить карьеру в «Спарте». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

Контракт между «Куньлунем» и 28-летним словацким хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Дялога будет играть в чешской «Экстралиге» в команде «Спарта» для усердной подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

В этом сезоне 28-летний защитник провёл 34 матча за «Куньлунь» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «0».