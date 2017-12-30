ИИХФ может оставить ОИ для сборных U20 и ввести новый турнир с игроками НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о возможности изменения формата хоккейного турнира на Олимпийских играх и введения нового международного турнира с игроками НХЛ отдельно от Олимпиады.

«Некоторые члены ИИХФ спрашивают меня: „Рене, почему бы нам не сделать такой же турнир на Олимпиаде, как в футболе, когда играют команды до 23 или до 20 лет“. Мы пытаемся договориться с НХЛПА по такому турниру, где будут участвовать лучшие против лучших. Не в сентябре, как в Кубке мира, а в феврале, но не в рамках Олимпиады, а, возможно, между Играми. Возможно, будет меньше команд — не 12, а 8 или 6, но чтобы лучшие играли против лучших. А на Олимпиаде тогда можно сделать турнир для сборных U23 или U20, это будет гораздо легче. Это будет турнир лучших игроков в своём возрасте. Молодёжный чемпионат мира проходит с большим успехом в Северной Америке. Такие обсуждения идут, и я всегда стараюсь найти баланс. Знаю, насколько важно участие в Олимпиаде для хоккеистов мирового уровня, таких как Сидни Кросби. Мы пытаемся найти решение, посмотрим, что случится в 2022 году», — сказал Фазель в эфире TSN.