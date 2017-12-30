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«Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ

Хоккей

«Слован» одержал победу в матче с «Йокеритом», который стал заключительным в КХЛ в 2017 году. Встреча проходила в Братиславе и завершилась со счётом 3:2.

Никлас Йенсен вывел команду Юкки Ялонена вперёд на седьмой минуте, но за 46 секунд до перерыва Юрай Микуш восстановил равенство. Во втором периоде счёт на табло не изменился, а на старте заключительной трети Ник Эберт вывел «Слован» вперёд. Стив Мозес сравнял счёт на 53-й минуте, но тут же Патрик Лампер забил третий гол в ворота Райана Запольски, ставший в итоге победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 19:00 МСК
Слован
Братислава
3 : 2
1:1, 0:0, 2:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Йенсен (Иконен, Регин) – 06:48 (5x5), 1:1 – Микуш – 19:14 (5x5), 2:1 – Эберт (Садецки, Гарбутт) – 41:54 (5x5), 2:2 – Мозес (Гилрой) – 52:57 (5x5), 3:2 – Лампер (Штястны) – 54:08 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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