«Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ

«Слован» одержал победу в матче с «Йокеритом», который стал заключительным в КХЛ в 2017 году. Встреча проходила в Братиславе и завершилась со счётом 3:2.



Никлас Йенсен вывел команду Юкки Ялонена вперёд на седьмой минуте, но за 46 секунд до перерыва Юрай Микуш восстановил равенство. Во втором периоде счёт на табло не изменился, а на старте заключительной трети Ник Эберт вывел «Слован» вперёд. Стив Мозес сравнял счёт на 53-й минуте, но тут же Патрик Лампер забил третий гол в ворота Райана Запольски, ставший в итоге победным.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.