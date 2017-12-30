Беларусь проиграла все матчи в группе и сыграет за выживание в элите МЧМ

Сборная Беларуси потерпела четыре поражения в четырёх матчах группового этапа молодёжного чемпионата мира 2018 года.



В первой встрече команда была разгромлена Швецией со счётом 1:6, затем проиграла Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6).



Белорусы встретятся в утешительном раунде с худшей командой группы А, где в серии до двух побед определится, кто покинет элитный дивизион молодёжного первенства мира. На данный момент последнее место в группе А занимает Дания, проигравшая два матча из двух.

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