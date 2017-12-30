Соколов занимался в звене с Мальцевым и Полодяном перед матчем со Швецией на МЧМ

Сборная России провела тренировку перед заключительным матчем группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой Швеции. После игры с Беларусью (5:2) тренерский штаб сделал несколько изменений в сочетаниях. Защитник Владислав Сёмин перешёл в первое звено, а его место в четвёртом звене занял Никита Макеев. Кроме того, Андрей Алтыбармакян перешёл из звена Мальцева в тройку к Марселю Шолохову, а его место занял Дмитрий Соколов.



Вратари: Бердин, Мельничук, Сухачёв.

«Красные»: Кныжов – Сёмин, Соколов – Мальцев – Полодян.

«Синие»: Зайцев – Минулин, Манукян – Рубцов – Каюмов.

«Белые»: Саморуков – Елизаров, Алтыбармакян – Шолохов – Абрамов.

«Черные»: Макеев – Шепелев, Костин – Иванов – Свечников.

Россия обыграла Беларусь и будет биться со шведами за первое место в группе Сборная России одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира.