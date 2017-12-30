Бабенко: турнирные расклады на МЧМ смотреть бессмысленно, всё зависит от нас

Тренер молодёжной сборной России Юрий Бабенко прокомментировал перестановки в звеньях перед матчем со Швецией, который пройдёт в ночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени.

«Решили сделать перестановки ещё на групповом этапе, потому что не от всех четырёх звеньев до конца видим игру, которую хотим. Мы считаем, что все четыре сочетания должны быть одинаковыми. Хотим от каждого видеть ещё больше. Кныжов с Макеевым поменялись напарниками, потому что также ищем сочетания к последней игре в группе, чтобы было понимание к плей-офф. Вопросов по игре всегда много. Все мы люди, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Стараемся корректировать.



Сегодня ещё целый игровой день, так что любые расклады смотреть бессмысленно. Несмотря ни на что, завтра надо выходить и играть. В первую очередь всё зависит от нас — какой рисунок будет у нашей команды к плей-офф. Это чемпионат мира. Все команды приблизительно одинаковы. Поэтому важнее раскладов то, как ты будешь подготовлен», — цитирует Бабенко пресс-служба ФХР.