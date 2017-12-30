Лучший бомбардир «Нэшвилла» Филип Форсберг помещён в список травмированных

«Нэшвилл Предаторз» поместил нападающего Филипа Форсберга в список травмированных, сообщает The Tennessean. Клуб вызвал из АХЛ форварда Фредерика Годро.



Форсберг не смог завершить матч с «Миннесотой Уайлд», покинув площадку в середине третьего периода. После игры главный тренер команды Питер Лавиолетт не стал раскрывать подробности травмы, сообщив, что у Форсберга есть «проблема».



23-летний нападающий в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды. Он провёл 37 матчей и набрал 34 (15+19) очка при показателе полезности «+6».