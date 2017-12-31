Овечкин вышел на 7-е место в НХЛ среди европейцев по играм с 3 и более очками

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.

Капитан «столичных» Александр Овечкин сделал три результативные передачи. Эта игра стала 96-й в карьере российского хоккеиста, в которой он сумел набрать три и более очка за результативность. По этому показателю лидер «Вашингтона» вышел на седьмое место в списке игроков НХЛ, родившихся в Европе, опередив шведского нападающего Матса Сундина.

Возглавляет зачёт чешский нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр (195). Овечкин находится на втором месте среди действующих игроков лиги.

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