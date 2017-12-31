Нападающий «Ак Барса» Свитов дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на один матч, сообщается на официальном сайте КХЛ. Хоккеист пропустит игру своего клуба с «Торпедо».

В матче «Сибирь» — «Ак Барс» нападающий гостей Александр Свитов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в сезоне, поэтому, в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.