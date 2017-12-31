Кузнецов в игре с «Дэвилз» установил свой антирекорд сезона по игровому времени

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче с «Нью-Джерси» провёл на льду 14 минут 5 секунд. Это самый минимальный для хоккеиста показатель в сезоне.

Российский форвард нанёс один бросок по воротам, заработал показатель полезности «+1», заблокировал один бросок, сделал два перехвата и выиграл 60 % вбрасываний.

Российский форвард не может отличиться заброшенной шайбой на протяжении четырёх матчей. Всего в этом сезоне на счету нападающего 39 (12+27) очков за результативность при среднем игровом времени 19.01.