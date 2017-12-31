Зюзин: тренерский штаб «Салавата» задаривают игроками, у Уфы бомбический состав

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал работу уфимского клуба в последний день окна переходов.

«Башкортостан — очень терпеливый регион, в этом наши плюсы и наши минусы. Но если у нас идут на перестановки, то на самые масштабные, что мы года четыре назад уже проходили.

Вообще очень важно сохранить тот темп, который в конце декабря «Салават» наконец-то набрал. В команду перед закрытием обменов влилась целая группа новых мастеров хорошего уровня. Образно говоря, со слезами на глазах вспоминал Юрьев день — 2016, когда нам после долгих уговоров с трудом удалось приобрести лишь Мертля из «Медвешчака». По большому счёту, этот переход пришлось инициировать и проводить с хорватским клубом фактически мне, поскольку заинтересованности в приобретениях у менеджмента мы не видели, было много разговоров о том, что любой трансфер ударит по бюджету.

Сейчас же тренерский штаб задаривают то одной группой игроков, то другой. И состав у «Салавата» теперь просто бомбический", — цитирует специалист портал Russia-Hockey.