Тротц — о трёх передачах Овечкина: думал, что он умеет только бросать издалека

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) прокомментировал три результативные передачи капитана команды Александра Овечкина.

Овечкин вышел на 7-е место в НХЛ среди европейцев по играм с 3 и более очками

«Люди недооценивают способности Овечкина как распасовщика. В самом начале я думал, что он может только бросать с дальних дистанций, а затем понял, что он способен на комбинационные действия

Пятое место по победам в лиге? Знаете, в свой первый год в «Нэшвилле» я просто хотел продержаться весь сезон, чтобы меня не уволили. В итоге мне повезло простоять на скамейке намного дольше и провести намного больше игр», — приводит слова Тротца официальный сайт лиги.

Видео одной из результативных передач Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.