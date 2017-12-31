Далин об игре с Россией: будет весело, шведская команда подготовится к плей-офф

Защитник сборной Швеции Расмус Далин, являющийся лучшим ассистентом турнира, рассказал о победе над сборной Швейцарии (7:2) и поделился ожиданиями от игры с Россией. Решающий матч за первое место в группе начнётся в ночь на 1 января в 04:00 мск.

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«Мы играли очень хорошо. Шведская сборная провела классный матч со Швейцарией, но на таком же высоком уровне мы сыграли и против сборной Чехии. Это были разные игры, но вообще мы играем хорошо на этом турнире.

Игра с Россией? Будет весело. Определённо эта игра поможет нам подготовиться к плей-офф", — приводит слова Далина официальный сайт турнира.

Далин является главным конкурентом нападающего российской команды Андрея Свечникова за первый номер драфта НХЛ 2018 года.