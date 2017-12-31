Герман Титов назначен главным тренером «Авангарда», сообщает официальный сайт клуба.

Тренерский штаб клуба покидает Владимир Копать, которого руководство «Авангарда» благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

В составе сборной России в 1993 году Титов становился чемпионом мира, в 1998-м – серебряным призёром Олимпийских игр. С сезона-2013/14 вошёл в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга». 4 ноября 2013 года стал главным тренером «Кузни». 1 мая 2015 года назначен на должность главного тренера «Спартака», где работал до октября 2016 года. 13 ноября 2017 года возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

29 декабря после поражения от «Нефтехимика» руководство клуба объявило об отставке Андрея Скабелки. Омский клуб идёт на втором месте в Восточной конференции, имея на своём счету 76 очков после 46 проведённых игр.

Первым матчем для Титова в новой должности станет игра с «Куньлунь Ред Стар», которая пройдёт 3 января.