Титов: в «Авангарде» должен доказать самому себе, что могу давать результат

Новый главный тренер «Авангарда» Герман Титов прокомментировал своё назначение на должность.

Герман Титов назначен главным тренером «Авангарда»

«Самые положительные эмоции от назначения, потому что я вернулся обратно на эту орбиту, где прошла вся моя жизнь. Я ещё не сказал своего последнего слова на тренерском мостике, к тому же меня пригласил такой амбициозный клуб, как «Авангард», который всегда ставит высокие цели. Наши амбиции совпали.

Прекрасно понимаю, что «Авангард» всегда должен выигрывать, поэтому недолго раздумывая, пошёл на этот шаг, потому что должен доказать самому себе, что могу давать результат как тренер.

Что касается тренерского штаба, сначала необходимо встретиться с каждым в отдельности, поговорить. Потом будем решать. Из игроков близко знаю Анселя Галимова и Егора Мартынова, с остальными познакомлюсь», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.