Андрей Кареев признан лучшим голкипером недели КХЛ

КХЛ определила лучших игроков недели.

– лучшим вратарём признан Андрей Кареев («Салават Юлаев»), в трёх гостевых матчах одержавший три победы, в том числе одну на ноль. Голкипер уфимцев отразил 96,52 % бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,30.

– лучшим защитником признан Григорий Панин («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой три победы в трёх гостевых матчах недели и набравший в них 2 (1+1) очка. Панин завершил все эти встречи с положительным показателем полезности при общем показателе "+4", а также отметился семью силовыми приёмами. В поединке против «Югры» стал автором победной шайбы за секунду до конца овертайма.

– лучшим нападающим признан Александр Бергстрём («Сибирь»), одержавший вместе с командой победы во всех трёх матчах недели, забросивший в них четыре шайбы (лучший результат среди игроков его амплуа) и отметившийся одной голевой передачей. Шведский нападающий забивал голы во всех поединках недели, в матче с «Нефтехимиком» сделал дубль. Бергстрём не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4). На его счету также 15 бросков по воротам.

– лучшим новичком признан голкипер Антон Красоткин («Лада»), полностью проведший оба матча недели и одержавший вместе с командой победу над «Локомотивом». 20-летний вратарь тольяттинского клуба отразил 95,71 % бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,51.