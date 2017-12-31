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МЧМ-2018: Чехия обыграла Швейцарию, перебросав соперника — 60-31

Хоккей

Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии со счётом 6:3 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий чешской сборной Якуб Лауко. Спустя 13 секунд счёт в матче сравнял Кен Егер. В середине первого периода Мартин Нечас вновь вывел сборную Чехии вперёд. На 22-й минуте матча Кристиан Райхель увеличил разницу в счёте до двух шайб. Сборной Швейцарии понадобилось 104 секунды, чтобы сравнять счёт. Отличились Дарио Рорбах и Элио Лива. Главный тренер чешской команды Филип Пешан произвёл замену голкипера, сменив Якуба Шкарека на Йозефа Корженаржа. На 29-й минуте матча Мартин Каут в третий раз вывел Чехию вперёд. На 48-й минуте игры Даниэль Куровски удвоил преимущество чехов, а на 58-й Райхель оформил дубль и установил окончательный счёт матча — 6:3.

Сборная Чехии перебросала соперника — 60-31.

U20 ЧМ-2018
31 декабря 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Швейцария U20
3 : 6
1:2, 2:2, 0:2
Чехия U20
0:1 – Лауко (Гайек, Будик) – 02:38 (5x5), 1:1 – Егер (Миранда, Курашев) – 02:51 (5x5), 1:2 – Нечас (Каут, Гайек) – 11:07 (5x4), 1:3 – Райхель (Павлик) – 22:11 (5x5), 2:3 – Рорбах – 22:20 (5x5), 3:3 – Рива (Ле Культр, Хайм) – 23:55 (5x4), 3:4 – Каут (Михнач, Нечас) – 28:38 (5x4), 3:5 – Куровски (Кодытек) – 47:46 (5x5), 3:6 – Райхель (Куровски) – 57:40 (5x5)

Чешская сборная набрала девять очков, сборная Швейцарии завершила групповой раунд с трёмя очками на четвёртом месте в группе.

Таким образом, определилась первая пара стадии четвертьфинала: Канада — Швейцария.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

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