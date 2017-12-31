МЧМ-2018: Чехия обыграла Швейцарию, перебросав соперника — 60-31

Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии со счётом 6:3 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий чешской сборной Якуб Лауко. Спустя 13 секунд счёт в матче сравнял Кен Егер. В середине первого периода Мартин Нечас вновь вывел сборную Чехии вперёд. На 22-й минуте матча Кристиан Райхель увеличил разницу в счёте до двух шайб. Сборной Швейцарии понадобилось 104 секунды, чтобы сравнять счёт. Отличились Дарио Рорбах и Элио Лива. Главный тренер чешской команды Филип Пешан произвёл замену голкипера, сменив Якуба Шкарека на Йозефа Корженаржа. На 29-й минуте матча Мартин Каут в третий раз вывел Чехию вперёд. На 48-й минуте игры Даниэль Куровски удвоил преимущество чехов, а на 58-й Райхель оформил дубль и установил окончательный счёт матча — 6:3.

Сборная Чехии перебросала соперника — 60-31.

Чешская сборная набрала девять очков, сборная Швейцарии завершила групповой раунд с трёмя очками на четвёртом месте в группе.

Таким образом, определилась первая пара стадии четвертьфинала: Канада — Швейцария.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.