Нападающий «Торонто» Мэттьюс — 1-й игрок драфта-2016, набравший 100 очков в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного сезона НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Он стал первым игроком драфта НХЛ 2016 года, которому удалось набрать 100 очков в лиге. Для этого форварду потребовалось 112 матчей, в которых он забросил 57 шайб и сделал 43 результативные передачи.

Мэттьюс стал первым номером драфта-2016, опередив нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне и форварда «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люка Дюбуа.

Видео первого гола Мэттьюса можно посмотреть на сайте лиги.