Хет-трик Карлссона помог «Вегасу» одержать 7-ю победу подряд, обыграв «Торонто»

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арена», завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Эта победа стала седьмой подряд для «рыцарей». «Вегас» продолжает обновлять рекорд по серии побед для команды, которая проводит первый сезон в лиге.

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Ключевым отрезком в матче стал первый период, который «Вегас» выиграл со счётом 3:0. На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл французский форвард Пьер-Эдуард Белльмар, который на пятаке разобрался с голкипером «Мэйпл Лифс». Спустя две минуты в быстрой контратаке отличился шведский нападающий Вильям Карлссон. На 14-й минуте матча третью шайбу хозяев кистевым броском забросил финский форвард Эрик Хаула. На 26-й минуте игры нападающий «Торонто» Патрик Марло сократил перевес «Вегаса», но спустя три минуты Карлссон оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой Маринчина. «Торонто» удалось вернуться в игру благодаря дублю Остона Мэттьюса, которому отличился на последней минуте второго периода и на первой минуте третьего периода. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо на 47-й минуте провёл пятую шайбу в ворота «Торонто», завершив красивую комбинацию. Точку в матче поставил Карлссон, оформивший хет-трик, поразив уже пустые ворота соперника.

«Голден Найтс» не потерпели ни одного поражения в основное время со 2 декабря, набрав очки в 12 матчах подряд.