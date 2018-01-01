Нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон оформил 1-й хет-трик в истории клуба

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арена», завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Эта победа стала седьмой подряд для «рыцарей». «Вегас» продолжает обновлять рекорд по серии побед для команды, которая проводит первый сезон в лиге.

Шведский нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон набрал 4 (3+1) очка за результативность, оформив первый хет-трик в иcтории клуба.

В текущем сезоне на счету хоккеиста 33 (20+13) очков за результативность в 37 играх. Это первый хет-трик шведа в его карьере.

За предыдущие три сезона в лиге Карлссон забросил 18 шайб в 183 в матчах.

Видео второго гола Карлссона можно посмотреть в «Твиттере».