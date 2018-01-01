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МЧМ-2018: дубль Андерсона помог США обыграть Финляндию

Хоккей

Сборная США обыграла сборную Финляндии со счётом 5:4 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

В составе американцев по голу записали на свой счёт Трент Фредерик (4-я минута) и Кейси Миттельштадт (15), дублем отметился Джоуи Андерсон (27, 40). Победная шайба на счету Адама Фокса (59). В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами отличились Аапели Рясанен (30), Ээли Толванен (39), Йоона Коппанен (49) и Кристиан Весалайнен (50).

Нападающий американской команды Брэди Ткачук сделал три результативные передачи. Другой форвард «звёздно-полосатых» Миттельштадт также набрал 3 (1+2) очка за результативность и возглавил список бомбардиров турнира с девятью очками после четырёх игр.

U20 ЧМ-2018
01 января 2018, понедельник. 00:00 МСК
США U20
5 : 4
2:0, 2:2, 1:2
Финляндия U20
1:0 – Фредерик (Тафти, Ямамото) – 03:59 (5x5), 2:0 – Миттельштадт (Ткачук) – 14:33 (5x5), 3:0 – Андерсон (Ткачук, Фокс) – 26:56 (5x3), 3:1 – Рясянен (Толванен) – 29:01 (5x5), 3:2 – Толванен (Йокихарью, Весалайнен) – 38:44 (5x4), 4:2 – Андерсон (Фокс, Миттельштадт) – 39:26 (5x4), 4:3 – Коппанен (Нурми, Вааканайнен) – 48:25 (4x5), 4:4 – Весалайнен (Юолеви, Вялимяки) – 49:31 (5x5), 5:4 – Фокс (Миттельштадт, Ткачук) – 58:23 (5x5)

Сборная США с восемью очками финишировала на втором месте в группе А, финская команда завершила групповой раунд третьей, набрав шесть очков.

Обзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

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