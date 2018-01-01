МЧМ-2018: дубль Андерсона помог США обыграть Финляндию

Сборная США обыграла сборную Финляндии со счётом 5:4 в заключительном туре группового раунда МЧМ-2018.

В составе американцев по голу записали на свой счёт Трент Фредерик (4-я минута) и Кейси Миттельштадт (15), дублем отметился Джоуи Андерсон (27, 40). Победная шайба на счету Адама Фокса (59). В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами отличились Аапели Рясанен (30), Ээли Толванен (39), Йоона Коппанен (49) и Кристиан Весалайнен (50).

Нападающий американской команды Брэди Ткачук сделал три результативные передачи. Другой форвард «звёздно-полосатых» Миттельштадт также набрал 3 (1+2) очка за результативность и возглавил список бомбардиров турнира с девятью очками после четырёх игр.

Сборная США с восемью очками финишировала на втором месте в группе А, финская команда завершила групповой раунд третьей, набрав шесть очков.

Обзор матча можно посмотреть в «твиттере» IIHF.