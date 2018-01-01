Дубль Ракелля помог «Анахайму» одолеть «Аризону»

Хоккеисты «Анахайм Дакс» одержали победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая в «Хонда-центр», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на счету шведского нападающего Рикарда Ракелля (5-я минута, 12). В составе «Аризоны» по голу записали на свой счёт Брендан Перлини (12) и Клейтон Келлер (47). Оба хоккеиста «койотов» отличились при розыгрыше большинства. Решающим отрезком в игре стали последние восемь минут матча, в течение которых по шайбе забросили хоккеисты «Анахайма» Кэм Фаулер (52), Якоб Сильверберг (58) и Антуан Верметт (59).

Ракелль забросил шесть шайб в последних пяти матчах.