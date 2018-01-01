Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Дубль Ракелля помог «Анахайму» одолеть «Аризону»

Хоккей

Хоккеисты «Анахайм Дакс» одержали победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча, проходившая в «Хонда-центр», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на счету шведского нападающего Рикарда Ракелля (5-я минута, 12). В составе «Аризоны» по голу записали на свой счёт Брендан Перлини (12) и Клейтон Келлер (47). Оба хоккеиста «койотов» отличились при розыгрыше большинства. Решающим отрезком в игре стали последние восемь минут матча, в течение которых по шайбе забросили хоккеисты «Анахайма» Кэм Фаулер (52), Якоб Сильверберг (58) и Антуан Верметт (59).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 2
2:1, 0:0, 3:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Ракелль (Верметт, Гецлаф) – 04:02 (5x5), 1:1 – Перлини (Голигоски) – 11:04 (5x4), 2:1 – Ракелль (Гецлаф, Верметт) – 11:47 (5x5), 2:2 – Келлер (Степан) – 46:52 (5x4), 3:2 – Фаулер (Сильверберг, Кеслер) – 51:51 (5x5), 4:2 – Сильверберг (Фаулер, Гибсон) – 57:13 (5x5), 5:2 – Верметт (Кеслер, Биекса) – 59:09 (en)

Ракелль забросил шесть шайб в последних пяти матчах.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент