МЧМ-2018: стал известен состав сборной России на матч со Швецией

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объявил состав команды на заключительный матч группового раунда со Швецией, который начнётся в 04:00 мск.
История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ
Сухачёв (Мельничук);
Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,
Кныжов — Сёмин, Соколов — Мальцев — Полодян,
Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,
Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.
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Определился соперник команды Валерия Брагина в четвертьфинале.