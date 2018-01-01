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МЧМ-2018: стал известен состав сборной России на матч со Швецией

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объявил состав команды на заключительный матч группового раунда со Швецией, который начнётся в 04:00 мск.

История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ

Сухачёв (Мельничук);

Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,

Кныжов — Сёмин, Соколов — Мальцев — Полодян,

Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,

Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.

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Определился соперник команды Валерия Брагина в четвертьфинале.
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