МЧМ-2018: нападающий сборной России Костин набрал очки в 4-м матче подряд

Нападающий сборной России Клим Костин сравнял счёт в матче молодёжного чемпионата мира с Швецией. После первого периода счёт в матче 2:2.

За две минуты до первого перерыва Андрей Свечников не забил из хорошей позиции, но атака продолжилась, и Костин с пятака мастерски переправил шайбу в сетку. Клим Костин является лучшим бомбардиром российской команды. Он набирал очки во всех матчах группового турнира. На счету хоккеиста 6 (4+2) очков за результативность.

Костин — единственный российский игрок, выбранный на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде.