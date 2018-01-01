Названы дата и время матча США – Россия в 1/4 финала МЧМ

В Баффало завершился групповой этап молодёжного чемпионата мира 2018 года. Стала известна сетка плей-офф.
Сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную США. Встреча состоится 3 января и начнётся в 04:00 мск.
Все пары:
Чехия — Финляндия (2 января в 20:00 мск);
Канада – Швейцария (3 января в 0:00 мск);
Швеция — Словакия (3 января в 2:00 мск);
США – Россия (3 января в 4:00 мск).
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Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ
Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.