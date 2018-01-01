МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Россия — Швеция

Международная федерация хоккея на льду опубликовала видеообзор заключительного матча гуппового этапа молодёжного чемпионата мира — 2018, в котором встречались команды России и Швеции (3:4 Б).

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте первого периода. Лучший снайпер шведской сборной Лиас Андерссон получил шайбу на российском пятаке и отправил шайбу в «домик» Владиславу Сухачёву. Спустя восемь минут Михаил Мальцев отвоевал шайбу за воротами Швеции, откинул её на дальний пятак, откуда Дмитрий Соколов расстрелял девятку ворот Филипа Густафссона. Ещё через две минуты команды вновь обменялись голами. Сначала Тимоти Лильегрен вывел шведов вперёд, но затем Клим Костин счёт в матче сравнял. Обе шайбы были забиты с ближнего пятака. В третьем периоде команды ещё раз обменялись похожими шайбами. На 55-й минуте Гленн Густафссон воспользовался отскоком шайбы от Владислава Сухачёва, а на 57-й минуте Алексей Полодян в третий раз сравнял счёт в матче, также удачно сыграв на добивании. Победу своей команде в серии буллитов принёс Оскар Стин.

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Видеообзор можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.