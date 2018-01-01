МЧМ: Миттельштадт — лучший бомбардир группового раунда, Костин — в топ-3

В Баффало завершился групповой этап молодёжного чемпионата мира.

Лучшим бомбардиром первого этапа турнира стал нападающий сборной США Кейси Миттельштадт, набравший 9 (4+5) очков за результативность.

На втором месте расположился нападающий шведской сборной Лиас Андерссон, набравший 6 (5+1) очков. Третье место поделили между собой Клим Костин и Элиас Петтерссон, в активе которых также по шесть очков, но при этом забито на одну шайбу меньше, чем у Андерссона.

Костин является единственным игроком сборной России, которому удалось набрать очки в каждом матче группового раунда.

В топ-20 также входят нападающие сборной России Артур Каюмов и Андрей Свечников.

На стадии четвертьфинала сборные России и США сыграют друг с другом.