Овечкин лидирует в голосовании по выбору капитана дивизиона на Матч звёзд НХЛ

Продолжается зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ, который состоится 28 января в Тампе.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лидирует в Столичном дивизионе. Также в пятёрку лидеров входит голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.



В Атлантическом дивизионе первое место занимает Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а вторым идёт его российский одноклубник Никита Кучеров.



В Центральном дивизионе лидирует Пи Кей Суббэн из «Нэшвилл Предаторз», следом идёт ещё один россиянин — Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».



В Тихоокеанском дивизионе первое место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».



Голосование продлится до полуночи 1 января по Восточному побережью.