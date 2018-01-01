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Овечкин лидирует в голосовании по выбору капитана дивизиона на Матч звёзд НХЛ

Хоккей

Продолжается зрительское голосование по определению капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ, который состоится 28 января в Тампе.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лидирует в Столичном дивизионе. Также в пятёрку лидеров входит голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.

В Атлантическом дивизионе первое место занимает Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а вторым идёт его российский одноклубник Никита Кучеров.

В Центральном дивизионе лидирует Пи Кей Суббэн из «Нэшвилл Предаторз», следом идёт ещё один россиянин — Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».

В Тихоокеанском дивизионе первое место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Голосование продлится до полуночи 1 января по Восточному побережью.

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