Голкипер «Вашингтона» Холтби повторил клубный рекорд по победам в году

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби одержал 49 побед в 2017 году и повторил рекорд клуба по победам за календарный год, который принадлежит тому же Холтби (49 побед в 2015 году).

Рекорд Национальной хоккейной лиги установлен Мартином Бродо (51 победа в 2006 году). Канадский голкипер защищал ворота «Нью-Джерси Дэвилз».

На четвёртом месте списка находится Олаф Колциг, который одержал 48 побед в 2000 году. Немецкий вратарь, как и Холтби, защищал ворота «столичных».

Фото списка топ-4 по победам в календарному году можно посмотреть в «твиттере».