Баттон: США обыграют Россию в четвертьфинале МЧМ-2018

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал новый прогноз на исход четвертьфиналов и полуфиналов МЧМ-2018. Перед стартом турнира Баттон дал прогноз на распределение мест в группах.

Баттон: Россия проиграет в четвертьфинале МЧМ, золото выиграет Финляндия

По мнению Баттона, Россия уступит США в четвертьфинале, а золотые медали разыграют между собой сборные Швеции и Канады. Перед стартом турнира Баттон считал фаворитом сборную Финляндии.

Новый прогноз Баттона можно посмотреть в "твиттере" TSN Hockey.

Матч между Россией и США начнётся в 04:00 мск в ночь на 3 января.