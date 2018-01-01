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Кучеров, Овечкин и Тарасенко — в топ-7 по голам в регулярных матчах 2017 года

Хоккей

НХЛ продолжает подводить статистические итоги 2017 года.

Кучеров набрал больше всех очков в регулярных матчах НХЛ в 2017 году

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 52 шайбы в регулярных матчах 2017 года — это лучший показатель в лиге. Второе место поделили между собой нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли и форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (44).

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвёртое место в списке (40). Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко разделил пятое место с Патриком Кейном из «Чикаго Блэкхоукс» и Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс» (39).

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