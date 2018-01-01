«Зимняя классика»: зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

В Нью-Йорке на стадионе „Сити-Филд“ проходит матч 10-й „Зимней классики“ между „Нью-Йорк Рейнджерс“ и „Баффало Сэйбрз“ в рамках регулярного сезона НХЛ. После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0.

Матч проходит при температуре "-6" градусов Цельсия, сообщает NHL Public Relations. Это вторая по минимуму температура проведения подобного матча.

Год Температура 2008 +1 2009 0 2010 +2 2011 +11 2012 +5 2013 не проводилась 2014 -11 2015 +6 2016 +5 2017 +8 2018 -6

Самая холодная «Зимняя классика» прошла в 2014 году в Мичигане при температуре "-11" градусов. Самая тёплая — в 2011 году в Питтсбурге ("+11").

Весь перечень температур можно посмотреть в "Твиттере".