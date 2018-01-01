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«Зимняя классика»: зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

Хоккей

В Нью-Йорке на стадионе „Сити-Филд“ проходит матч 10-й „Зимней классики“ между „Нью-Йорк Рейнджерс“ и „Баффало Сэйбрз“ в рамках регулярного сезона НХЛ. После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0.

Матч проходит при температуре "-6" градусов Цельсия, сообщает NHL Public Relations. Это вторая по минимуму температура проведения подобного матча.

ГодТемпература
2008+1
20090
2010+2
2011+11
2012+5
2013не проводилась
2014-11
2015+6
2016+5
2017+8
2018-6

Самая холодная «Зимняя классика» прошла в 2014 году в Мичигане при температуре "-11" градусов. Самая тёплая — в 2011 году в Питтсбурге ("+11").

Весь перечень температур можно посмотреть в "Твиттере".

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