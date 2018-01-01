«Зимняя классика»: зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

В Нью-Йорке на стадионе „Сити-Филд“ проходит матч 10-й „Зимней классики“ между „Нью-Йорк Рейнджерс“ и „Баффало Сэйбрз“ в рамках регулярного сезона НХЛ. После первого периода хозяева ведут со счётом 2:0.
Матч проходит при температуре "-6" градусов Цельсия, сообщает NHL Public Relations. Это вторая по минимуму температура проведения подобного матча.
|Год
|Температура
|2008
|+1
|2009
|0
|2010
|+2
|2011
|+11
|2012
|+5
|2013
|не проводилась
|2014
|-11
|2015
|+6
|2016
|+5
|2017
|+8
|2018
|-6
Самая холодная «Зимняя классика» прошла в 2014 году в Мичигане при температуре "-11" градусов. Самая тёплая — в 2011 году в Питтсбурге ("+11").
Весь перечень температур можно посмотреть в "Твиттере".