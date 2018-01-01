Стал известен состав мужской сборной США на Олимпиаду

Федерация хоккея США объявила состав мужской сборной для участия в Олимпийских играх в Корее. В список вошли пятеро представителей КХЛ.

Голкипер: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ);

Защитники: Чад Биллинc («Линчёпинг», SHL), Джонотон Блум (ХК «Сочи», КХЛ), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», SHL), Бобби Сангинетти («Лугано», NLA), Ноа Велш («Вёкше», SHL), Джеймс Висневски («Кассель», DEL);

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», NLA), Крис Бурк («Хёрши Бирз», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Адмиралз», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чад Коларик («Адлер», DEL), Брок Литтл («Давос», NLA), Джон МакКарти («Сан-Хосе Барраккуда», АХЛ), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой («Цуг», NLA), Джим Слэйтер («Гёттерон», NLA), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Трой Терри (Денверский университет).

Главный тренер: Тони Гранато.

Имена двух голкиперов будут объявлены позднее. Капитаном команды назначен Брайан Джионта.