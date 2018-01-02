«Рейнджерс» — «Баффало»: матч «Зимней классики» прошёл при аншлаге

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Матч проходил в Нью-Йорке на бейсбольном стадионе «Сити-Филд».

Стало известно, сколько болельщиков наблюдали за ходом матча воочию.

Посещаемость матча составила 41 821 зритель. Официальная вместимость стадиона в Нью-Йорке составляет 42 тыс. зрителей. Это была 24-я игра на открытом воздухе в истории регулярных сезонов НХЛ. Средняя посещаемость таких игр — 53 504 зрителей.

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