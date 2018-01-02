Бучневич – о «Зимней классике»: во втором периоде у меня замёрзли ноги

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился впечатлениями от матча «Зимней классики» с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ), который проходил на открытом воздухе при температуре "-6" градусов Цельсия.

«Дул приличный ветер, и на льду было прохладно. У меня во втором периоде замёрзли ноги», — приводятся слова Бучневича на официальном сайте НХЛ.

Бучневич провёл на площадке 11 минут 31 секунду, в том числе полторы минуты в большинстве, нанёс два броска в створ ворот, а также заблокировал два броска и завершил матч с показателем полезности «0».