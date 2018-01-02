Тренер «Баффало»: атмосфера «Зимней классики» нас несколько ошарашила

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал поражение в матче «Зимней классики» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

«Мне показалось, мы были несколько ошарашены атмосферой и всем происходящим вокруг этой игры. И когда немного пришли в себя, первое, что начали делать, это создавать простые комбинации. В результате очень скоро вся команда зашевелила ногами и стала выглядеть быстрой. Перекладина после броска Сканделлы могла бы стать поворотным моментом. Но, даже не забив в том эпизоде, мы продолжали принимать верные решения.



Посмотрите, что происходит в овертаймах. У нас были возможности, и были быстрые отрывы, и выходы «два в одного». Всё это великолепные голевые моменты, но есть старая присказка — не забиваешь ты, забивают тебе», — приводятся слова Хаусли на официальном сайте НХЛ.