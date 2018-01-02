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Тренер Швейцарии U20: в четвертьфинале Канада снова будет доминировать над нами

Хоккей

Главный тренер сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд поделился ожиданиями от четвертьфинала молодёжного чемпионата мира с Канадой. Команды встречались в выставочном матче перед турниром, и тогда Швейцария потерпела разгром со счётом 1:8.

«Команда Канады снова будет доминировать над нами. Нам до них далеко. Они быстрее, они крупнее, они сильнее, они лучше бросают и лучше пасуют. Они всё делают лучше нас. Именно так я и скажу ребятам перед матчем. Мы постараемся бороться.

Каждый год нам надо выиграть один матч, чтобы избежать борьбы за выживание. Предыдущие два года мы обыгрывали Данию, в этом году – Беларусь. Давление? Я такого слова-то не знаю, давление мы вообще не чувствуем. Мы самая молодая команда на турнире. Позитивный момент, что мы можем научиться. Молодые ребята быстро учатся, посмотрим, как мы сможем приспособиться против Канады», — цитирует Вольвенда TSN.

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