Олег Пиганович признан лучшим защитником декабря в КХЛ

КХЛ определила лауреатов декабря в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в пяти из семи проведенных матчей, в том числе две – на ноль. Голкипер отразил 96,02% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,99 (оба показателя – лучшие в лиге за месяц). Его максимальная сухая серия составила 125 минут 53 секунды.

– Лучшим защитником признан Олег Пиганович («Нефтехимик»), одержавший вместе с командой шесть побед в 10 матчах. Защитник набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+8». Его единственный гол в гостевом матче с «Ак Барсом» стал победным. Также на счету Пигановича 11 силовых приёмов и 10 блокированных бросков соперников.

– Лучшим нападающим признан Александр Бергстрём («Сибирь»), в девяти матчах одержавший вместе с командой пять побед. Форвард набирал очки во всех играх месяца, забивал – в восьми. Всего на счету Бергстрёма 13 (9+4) очков при показателе полезности «+6».

– Лучшим новичком второй месяц подряд признан нападающий Александр Петунин («Динамо» М), в десяти матчах набравший 6 (2+4) очков при показателе полезности «+5». 20-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 52 секунды за матч, нанёс 15 бросков по воротам.