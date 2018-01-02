Карандин: удивляет, что в «Сибири» Салаку всё прощают, хотя Красиков его «съел»

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин считает, что тренерский штаб «Сибири» должен больше доверять вратарю Алексею Красикову.

«С приходом Владимира Юрзинова-младшего «Сибирь» прибавила и регулярно набирает очки. Школа патриарха тренерского цеха Владимира Владимировича Юрзинова чувствуется. Меня у «Сибири» беспокоит только один момент. В этом сезоне молодой Красиков, как говорят в хоккее, «съел» своего конкурента Салака, но почему-то чешскому голкиперу тренеры всё прощают и постоянно возвращают его в ворота. Такая политика Юрзинова удивляет.

Поэтому, на мой взгляд, фаворитом матча «Сибири» с «Амуром» будет тот, кто правильно выберет голкипера. Считаю, что молодой Красиков постепенно выходит на уровень Метсолы — одного из лидеров «Амура», наряду с Ли, Бывальцевым и другими игроками Хабаровска, которые в этом сезоне дружно выстреливают. А вот о Салаке этого не скажешь», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.