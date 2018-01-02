Голы Овечкина и Панарина — в топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.

1. Гол Николая Голдобина в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

2. Шайба Артемия Панарина в матче с «Питтсбург Пингвинз».

3. Буллит Евгения Малкина в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

4. Шайба Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз».

5. Гол Александра Радулова в игре с «Сент-Луис Блюз».

6. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Питтсбург Пингвинз».

7. Гол Владимира Тарасенко в ворота «Даллас Старз».

8. Буллит Александра Овечкина в игре с «Бостон Брюинз».

9. Гол Артемия Панарина в матче с «Питтсбург Пингвинз».

10. Гол Евгения Малкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкину — Кубок, Капризову — любовь. Новогодние желания хоккеистов Мы решили взять на себя ответственность и пофантазировать, какие мечты есть у наших игроков на 2018 год.

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