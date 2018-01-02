Голы Овечкина и Панарина — в топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.
1. Гол Николая Голдобина в матче с «Лос-Анджелес Кингз».
2. Шайба Артемия Панарина в матче с «Питтсбург Пингвинз».
3. Буллит Евгения Малкина в игре с «Коламбус Блю Джекетс».
4. Шайба Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз».
5. Гол Александра Радулова в игре с «Сент-Луис Блюз».
6. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Питтсбург Пингвинз».
7. Гол Владимира Тарасенко в ворота «Даллас Старз».
8. Буллит Александра Овечкина в игре с «Бостон Брюинз».
9. Гол Артемия Панарина в матче с «Питтсбург Пингвинз».
10. Гол Евгения Малкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
Овечкину — Кубок, Капризову — любовь. Новогодние желания хоккеистов
Мы решили взять на себя ответственность и пофантазировать, какие мечты есть у наших игроков на 2018 год.
Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.