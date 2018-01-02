Юхан Сундстрём поехал с «Авангардом» на выезд

«Авангард» отправился на первый выезд 2018 года, во время которого сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (3 января), «Амуром» (5 января) и «Адмиралом» (7 января). С командой поехал Юхан Сундстрём, который из-за болезни не играл с августа, а также Тедди Пёрселл и Андре Петерссон, которые были травмированы.



Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Вячеслав Новицкий.

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Илья Хохлов, Максим Минеев, Евгений Назаркин, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Юнас Анелев, Максим Чудинов.

Нападающие: Александр Пережогин, Илья Михеев, Пётр Хохряков, Данил Файзуллин, Дмитрий Кугрышев, Михаил Фисенко, Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Андрей Стась, Ансель Галимов, Антон Ковалёв, Дмитрий Жукенов, Никита Самохвалов, Вадим Щегольков, Чад Ро, Юхан Сундстрём, Андре Петерссон, Тедди Пёрселл.