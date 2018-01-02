Панарин: хотел поспать лицом в салате, но с Бобровским режим не нарушали

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, как отметил Новый год в компании одноклубника Сергея Бобровского.

«Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серёгой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра. Хотя не буду скрывать, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома всё было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми», — сказал Панарин.

Овечкину — Кубок, Капризову — любовь. Новогодние желания хоккеистов Мы решили взять на себя ответственность и пофантазировать, какие мечты есть у наших игроков на 2018 год.

Видео можно посмотреть также в «инстаграме» Артемия Панарина.