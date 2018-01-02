Пас Кучерова не глядя и другие моменты недели НХЛ в супер слоу-мо

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов прошедшей недели в режиме съёмки супер слоу-мо.



В видео попали сейв Джона Гибсона на Сидни Кросби, гол Джей Ти Комфера с передачи Никиты Задорова в матче с «Аризоной Койотс», гол Остона Мэттьюса в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», шайба Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз», гол Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова в игре с «Монреаль Канадиенс» и другие моменты.

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События дня НХЛ. Кучеров везде номер один! И «Тампа» с Василевским снова не пропустила.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.