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Сборная Швеции одолела Словакию и вышла в полуфинал МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Швеции одержала победу в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира над командой Словакии. Встреча состоялась на арене «Харбор-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу шведов.

В составе победителей дубль оформил Исак Лундестрём (21-я и 51-я минуты), ещё один гол забил Фабиан Зеттерлунд (27). За Словакию две шайбы забросил Мартин Бодак (38, 52).

U20 ЧМ-2018
03 января 2018, среда. 02:00 МСК
Швеция U20
3 : 2
0:0, 2:1, 1:1
Словакия U20
1:0 – Лундестрём (Сёдерлунд) – 20:09 (5x5), 2:0 – Зеттерлунд – 26:55 (5x5), 2:1 – Бодак (Чахо, Бучек) – 37:41 (5x4), 3:1 – Лундестрём (Сёдерлунд, Стеен) – 50:17 (5x5), 3:2 – Бодак (Келемен) – 51:58 (5x5)

В полуфинале сборная Швеции сыграет с победителем матча Россия — США. Вторую путёвку в финал оспорят команды Чехии и Канады.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ
Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

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