Сборная Швеции одолела Словакию и вышла в полуфинал МЧМ-2018

Сборная Швеции одержала победу в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира над командой Словакии. Встреча состоялась на арене «Харбор-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 в пользу шведов.

В составе победителей дубль оформил Исак Лундестрём (21-я и 51-я минуты), ещё один гол забил Фабиан Зеттерлунд (27). За Словакию две шайбы забросил Мартин Бодак (38, 52).

В полуфинале сборная Швеции сыграет с победителем матча Россия — США. Вторую путёвку в финал оспорят команды Чехии и Канады.

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Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.

Видеообзор матча можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.