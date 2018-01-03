«Вашингтон» одолел «Каролину», Овечкин оформил дубль, забив победный гол в ОТ

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29) и Александр Овечкин (53). За «Каролину» два гола забил Виктор Раск (6, 32), по одному — Элиас Линдхольм (46) и Теуво Терявяйнен (48). Победу «Кэпиталз» принёс ещё один гол Овечкина на второй минуте овертайма. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут 6 секунд.

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Видео второго гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».