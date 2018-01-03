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«Вашингтон» одолел «Каролину», Овечкин оформил дубль, забив победный гол в ОТ

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Алекс Чиассон (7-я минута), Деванте Смит-Пелли (13), Дмитрий Орлов (29) и Александр Овечкин (53). За «Каролину» два гола забил Виктор Раск (6, 32), по одному — Элиас Линдхольм (46) и Теуво Терявяйнен (48). Победу «Кэпиталз» принёс ещё один гол Овечкина на второй минуте овертайма. Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут 6 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 5
1:2, 1:1, 2:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Раск – 05:21 (5x5), 1:1 – Чиассон (Стивенсон) – 06:39 (5x5), 1:2 – Смит-Пелли (Бигл, Орпик) – 12:53 (5x5), 1:3 – Орлов (Чорни) – 28:48 (5x5), 2:3 – Раск (Уильямс, Скиннер) – 31:15 (5x4), 3:3 – Линдхольм (Райан) – 45:40 (5x5), 4:3 – Терявяйнен (Ахо) – 47:04 (5x5), 4:4 – Овечкин (Бекстрём) – 52:45 (5x5), 4:5 – Овечкин (Бекстрём) – 61:57 (3x3)

Видео первого гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Видео второго гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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