Александр Овечкин возглавил зачёт снайперов НХЛ, опередив Кучерова

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль. Российский форвард сначала сумел перевести игру в овертайм, забросив шайбу на 13-й минуте третьего периода, а затем и забросил решающую шайбу. Овечкин записал на свой счёт 25-ю и 26-ю шайбы, что позволило ему возглавить зачёт снайперов лиги. Форвард «Кэпиталз» опередил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого 25 шайб. Третье место в гонке снайперов занимает нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли (24).

Видео победного гола Овечкина можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «твиттере».