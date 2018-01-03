Передача Сергачёва и «сухарь» Василевского помогли «Тампе» победить «Торонто»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХл. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Тампы» отличились Седрик Пакетт (33-я минута) и Алекс Киллорн (37). Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал 1 результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 30 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 минут 24 секунды и 20 минут 7 секунд соответственно.
Это пятая победа «Тампы» в последних шести матчах.
Видео гола Киллорна с передачи Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».
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