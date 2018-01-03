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Передача Сергачёва и «сухарь» Василевского помогли «Тампе» победить «Торонто»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХл. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Тампы» отличились Седрик Пакетт (33-я минута) и Алекс Киллорн (37). Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал 1 результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 30 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 минут 24 секунды и 20 минут 7 секунд соответственно.

Это пятая победа «Тампы» в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пакетт (Куниц) – 32:00 (5x5), 0:2 – Киллорн (Сергачёв, Гурд) – 36:54 (5x5)

Видео гола Киллорна с передачи Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

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