Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Сборная России проиграла США в четвертьфинале МЧМ-2018

Хоккей

Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой США. Встреча завершилась со счётом 2:4.

В первом периоде счёт открыли американцы — Киффер Беллоуз реализовал большинство. В середине двадцатиминутки наша команда отыгралась благодаря голу Марселя Шолохова, но затем Кайлер Ямамото вновь вывел США вперёд. Вторая треть матча голов не принесла. В третьем периоде Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. Но за семь с половиной минут до конца основного времени Киффер Беллоуз оформил дубль, а окончательный результат установил Джоуи Андерсон, поразив пустые ворота.

В 1/4 финала Америке не проигрывали. Справится ли Россия с США на МЧМ?
Команду Валерия Брагина ждёт тяжелейшее испытание в Баффало.
U20 ЧМ-2018
03 января 2018, среда. 04:00 МСК
США U20
4 : 2
2:1, 0:0, 2:1
Россия U20
1:0 – Беллоуз (Ткачук, Фокс) – 02:18 (5x4), 1:1 – Шолохов (Костин, Елизаров) – 10:32 (5x5), 2:1 – Ямамото (Миттельштадт, Сэмберг) – 14:34 (5x5), 2:2 – Алтыбармакян (Саморуков) – 43:39 (5x5), 3:2 – Беллоуз (Сэмберг) – 52:31 (5x5), 4:2 – Андерсон (Пилинг, Линдгрен) – 59:18 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент