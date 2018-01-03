Сборная России проиграла США в четвертьфинале МЧМ-2018

Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой США. Встреча завершилась со счётом 2:4.



В первом периоде счёт открыли американцы — Киффер Беллоуз реализовал большинство. В середине двадцатиминутки наша команда отыгралась благодаря голу Марселя Шолохова, но затем Кайлер Ямамото вновь вывел США вперёд. Вторая треть матча голов не принесла. В третьем периоде Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. Но за семь с половиной минут до конца основного времени Киффер Беллоуз оформил дубль, а окончательный результат установил Джоуи Андерсон, поразив пустые ворота.

В 1/4 финала Америке не проигрывали. Справится ли Россия с США на МЧМ? Команду Валерия Брагина ждёт тяжелейшее испытание в Баффало.